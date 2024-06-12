Bild: уехавшая в РФ политик от АдГ победила на выборах в Гамбурге

Global look press/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel v Депутат от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен, которая на фоне политического давления уехала с детьми в Россию, побеждает на выборах в Гамбурге, сообщила 12 апреля немецкая газета Bild.
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