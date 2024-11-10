Кургинян: с крахом коммунистического проекта перестали говорить о человеке

Проект «нового человека» исчез в 1991 году, вместе с крахом коммунистического проекта, 7 ноября заявил философ, аналитик, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в поздравлении с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
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