Российские дроны конвоируют пленных бойцов ВСУ

Наши бойцы взяли в плен четверых украинских солдат и отправили их под присмотром двух коптеров. Один беспилотник вел наблюдение, а второй, снаряженный ВОГами (выстрел осколочный гранатометный), был готов в случае попытки побега сбросить боеприпасы.