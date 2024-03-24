Тайная мечта Европы: Второй фронт СВО и взять Москву за три дня

Silver Kont

Ну тупые! Ладно, микрошка пидарас и мозгов у него хватает только для хера его бабушки, всю ахинею он несёт по писаной для него шпаргалке, но другие-то? Шольц вроде не дурак, знает, чем может дело закончиться.... Президенты Венгрии и Словакии отговаривают дебилов, но кто их послушает... Короче, пока конкретных пиZдюлей не получат, не успокоятся...