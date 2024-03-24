История повторяется. Коллективный Запад жаждет погрузить Россию в новое Смутное время, как в 16 веке.
Тайная мечта Европы: Второй фронт СВО и взять Москву за три дня
Комментарии
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Silver Kont
Ну тупые! Ладно, микрошка пидарас и мозгов у него хватает только для хера его бабушки, всю ахинею он несёт по писаной для него шпаргалке, но другие-то? Шольц вроде не дурак, знает, чем может дело закончиться.... Президенты Венгрии и Словакии отговаривают дебилов, но кто их послушает... Короче, пока конкретных пиZдюлей не получат, не успокоятся...
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16 час.
лл
лина любимцева
Европе испокон веков нужны были просторы и природные богатства России... Ничего нового нет.
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13 час.
Альбина Ивченко
мечтать не вредно.. помечтайте
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12 час.
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