Леонов: аптеки должны продавать препараты по назначению врача

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил с инициативой разрешить аптекам реализацию таблеток и порошковых препаратов в количестве, соответствующем назначению врача, а не полными упаковками.
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