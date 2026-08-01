Леонов: аптеки должны продавать препараты по назначению врача

Новости внутренней и внешней политики в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил с инициативой разрешить аптекам реализацию таблеток и порошковых препаратов в количестве, соответствующем назначению врача, а не полными упаковками.