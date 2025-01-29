Два жителя Поморья перевели «интернет-брокерам» 3 миллиона рублей

Новые случаи интернет-мошенничества были зарегистрированы в Устьянском районе и Каргопольском округеДвое местных жителей перевели аферистам почти 3 миллиона рублей, поверив в обещания быстрого заработка на бирже.
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