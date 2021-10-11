Маскоты «Кливленда» и «Милуоки» забросили с центра площадки спиной к кольцу

Маскоты «Кливленда» и «Милуоки» в воскресенье отметились эффектными трик-шотами. В паузе предсезонных матчей против «Чикаго» и «Оклахомы» соответственно талисманам клубов НБА удались попадания с центра площадки, когда они находились спиной к кольцу.