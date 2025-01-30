Власти устанавливают более строгие правила для автосервисов

Правила для автосервисов в Молдове станут строже. В целях повышения безопасности дорожного движения и защиты прав потребителей, а также нанесения меньшего вреда окружающей среде органами власти разработано положение, устанавливающее минимальные требования к техническому оснащению и организации деятельности специализированных подразделений.