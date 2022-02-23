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Возможна ли недооценка соперника у «Бетиса». В последних матчах многим давали отдыхать, но сложно сказать - перед «Зенитом» или перед дерби с «Севильей». Мнение Семака

Возможна ли недооценка соперника у «Бетиса». В последних матчах многим давали отдыхать, но сложно сказать - перед «Зенитом» или перед дерби с «Севильей». Мнение Семака

В первом матче нокаут-раунда Лиги Европы «Зенит» - «Бетис» команды провели два совершенно разных тайма.

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