Зарплата Ротенберга, «гелик» Трусовой, матч «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» не переиграют и другие новости

КузнецовВВ

Обвинённый в использовании допинга полузащитник «Ювентуса» Поль Погба повторно сдал положительный допинг-тест на тестостерон, информирует журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». Ранее сообщалось, что 30-летний Погба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх лет. Также «Ювентус» рассмотрит варианты с досрочным расторжением контракта французского футболиста. В СМИ также появлялась информация, что футболист намерен строить защиту на понятии «неосведомлённости» о нарушении антидопинговых правил и на «незнании» запрещённых свойств потребляемого продукта. Тем временем «Ювентус» был готов приостановить выплату зарплаты игроку, руководствуясь соответствующим пунктом коллективного договора.