1. «Ливерпуль» победил «Юнион» в гостях во 2-м туре группового этапа Лиги Европы, «Аталанта» Алексея Миранчука на выезде была сильнее «Спортинга» (2:1), «Арис» Александра Кокорина дома переиграл «Рейнджерс» (2:1), «Рома» разгромила «Серветт» (4:0).
Зарплата Ротенберга, «гелик» Трусовой, матч «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» не переиграют и другие новости
Комментарии
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КУАТ
Это вопрос не религиозности, а порядочности.
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4 час.
КузнецовВВ
Обвинённый в использовании допинга полузащитник «Ювентуса» Поль Погба повторно сдал положительный допинг-тест на тестостерон, информирует журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». Ранее сообщалось, что 30-летний Погба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх лет. Также «Ювентус» рассмотрит варианты с досрочным расторжением контракта французского футболиста. В СМИ также появлялась информация, что футболист намерен строить защиту на понятии «неосведомлённости» о нарушении антидопинговых правил и на «незнании» запрещённых свойств потребляемого продукта. Тем временем «Ювентус» был готов приостановить выплату зарплаты игроку, руководствуясь соответствующим пунктом коллективного договора.
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2 час.
КузнецовВВ
Погба - пример человека который закопал свой талант в песок ( это если говорить языком Нового Завета ). а мог и на Золотой мяч наиграть, если бы хорошо постарался
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2 час.
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