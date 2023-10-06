Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Департамент судейства РФС объяснил решения по сложным эпизодам 10-го тура Мир РПЛ и 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка Р...Финиш первого кру...
  • КузнецовВВ
    Погба - пример человека который закопал свой талант в песок ( это если говорить языком Нового Завета ). а мог и на Зо...Зарплата Ротенбер...
  • КузнецовВВ
    Обвинённый в использовании допинга полузащитник «Ювентуса» Поль Погба повторно сдал положительный допинг-тест на тест...Зарплата Ротенбер...

Зарплата Ротенберга, «гелик» Трусовой, матч «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» не переиграют и другие новости

Зарплата Ротенберга, «гелик» Трусовой, матч «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» не переиграют и другие новости

1. «Ливерпуль» победил «Юнион» в гостях во 2-м туре группового этапа Лиги Европы, «Аталанта» Алексея Миранчука на выезде была сильнее «Спортинга» (2:1), «Арис» Александра Кокорина дома переиграл «Рейнджерс» (2:1), «Рома» разгромила «Серветт» (4:0).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КУАТ
Это вопрос не религиозности, а порядочности.
Ответить
4 час.
КузнецовВВ
Обвинённый в использовании допинга полузащитник «Ювентуса» Поль Погба повторно сдал положительный допинг-тест на тестостерон, информирует журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». Ранее сообщалось, что 30-летний Погба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх лет. Также «Ювентус» рассмотрит варианты с досрочным расторжением контракта французского футболиста. В СМИ также появлялась информация, что футболист намерен строить защиту на понятии «неосведомлённости» о нарушении антидопинговых правил и на «незнании» запрещённых свойств потребляемого продукта. Тем временем «Ювентус» был готов приостановить выплату зарплаты игроку, руководствуясь соответствующим пунктом коллективного договора.
Ответить
2 час.
КузнецовВВ
Погба - пример человека который закопал свой талант в песок ( это если говорить языком Нового Завета ). а мог и на Золотой мяч наиграть, если бы хорошо постарался
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх