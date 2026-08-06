Арвид Линдблад: Я бы с удовольствием поучаствовал в гонках IndyCar

Greg Coleman / Red Bull Content PoolБританский пилот Visa Cash App Racing Bulls Арвид Линдблад, который дебютировал в Формуле 1 в 2026 году, уже задумывается о своём будущем в гонках после чемпионата мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии