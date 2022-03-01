Первые итоги переговоров и экономические специальные меры. События на Украине за ночь

Вчера, 28 февраля, состоялись переговоры России и Украины, в ходе которых в Гомельской области Белоруссии делегации стран определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения, сообщил советник главы офиса украинского президента.
Вчера, 28 февраля, состоялись переговоры России и Украины, в ходе которых в Гомельской области Белоруссии делегации стран определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения, сообщил советник главы офиса украинского президента.
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