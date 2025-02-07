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Царьград

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Полк "бросил свои позиции": "Ахмат" подтвердил прорыв ВСУ в Курщине. Снят командир 11-й бригады, отражавшей "контрнаступ" – источники

Полк "бросил свои позиции": "Ахмат" подтвердил прорыв ВСУ в Курщине. Снят командир 11-й бригады, отражавшей "контрнаступ" – источники

Поступают противоречивые данные с Курского направления после вчерашней попытки врага провести контрнаступление.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Когда же за предательство перед строем расстреливать будут? Ох_енное наказание - сняли с должности
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20 час.
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