Непредвзятый взгляд. Путин дал оценку Си Цзиньпину

Непредвзятый взгляд, надёжный партнёр. Владимир Путин дал оценку председателю КНР Си Цзиньпину.В ходе интервью Центральному телевидению Китая Владимир Путин затронул ряд важных тем международной жизни и двусторонних отношений между крупнейшими евразийскими державами.
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