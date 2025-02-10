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Петербургский дневник

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Педиатрический университет оказал помощь детям с травмами, полученными во время спортивных мероприятий

Педиатрический университет оказал помощь детям с травмами, полученными во время спортивных мероприятий

Один из подростков получил закрытый перелом пястной кости со смещением Специалисты крупнейшей федеральной клиники в Петербурге круглосуточно помогают маленьким пациентам, получившим травмы во время активных игр и соревнований.

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