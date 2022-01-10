Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Форфанг о признании Йохауг спортсменкой года: «В Норвегии много хороших спортсменок, но приз отдали ранее осужденной за допинг в очень маленьком виде спорта»

Норвежские прыгуны на лыжах с трамплина Даниэль Андре Танде и Йоханн Андре Форфанг высказались о том, что Терезе Йохауг была присуждена национальная премия «Спортсменка года» в Норвегии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх