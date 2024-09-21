Звёзды, которые вышли замуж за одного из своих поклонников

Они купались в море любви бесчисленных фанатов, но в душе каждая мечтала о настоящем чувстве. И порой случались удивительные совпадения: один из миллиона поклонников вдруг оказывался тем самым единственным, кого они ждали всю жизнь.
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