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Spiegel: экономику Германии ждет энергетический кризис, который приведет к рецессии и безработице

Spiegel: экономику Германии ждет энергетический кризис, который приведет к рецессии и безработице

Экономика Германии столкнется с «трагедией в пяти актах» на фоне рекордного роста цен на энергетическом рынке, что в дальнейшем приведет к рецессии и росту безработицы.

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