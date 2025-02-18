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Прощальный салют: правда ли, что киевский режим готовит рукотворную атомную катастрофу?

Прощальный салют: правда ли, что киевский режим готовит рукотворную атомную катастрофу?

Как известно, недостатки чего угодно в нашем мире почти всегда являются продолжением достоинств (если, конечно, эти достоинства вообще есть), и данный тезис полностью справедлив и в политических вопросах.

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