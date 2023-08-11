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«Торонто» подписал контракт новичка с Коуэном. Клуб выбрал форварда под 28-м номером на драфте-2023

«Лифс» выбрали 18-летнего нападающего под общим 28-м номером на драфте НХЛ-2023.  Минувший сезон стал для Коуэна первым полноценным в юниорской лиге Онтарио.

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