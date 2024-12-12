Видео: полиция Петербурга провела миграционный рейд в двух районах

Документы проверили у более чем 200 иностранных граждан Петербургская полиция провела профилактический рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства на территории Адмиралтейского и Петродворцового районов города, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
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