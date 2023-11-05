Разведгруппы Новороссийских десантников ведут работу по зачистке позиций украинских войск на Запорожском направлении

В ходе ведения активной обороны в районе н.п. Вербовое и Работино разведподразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили украинские формирования, которые попытались удержаться в опорном пункте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии