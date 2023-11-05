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Закон, порядок, государство

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Разведгруппы Новороссийских десантников ведут работу по зачистке позиций украинских войск на Запорожском направлении

Разведгруппы Новороссийских десантников ведут работу по зачистке позиций украинских войск на Запорожском направлении

В ходе ведения активной обороны в районе н.п. Вербовое и Работино разведподразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили украинские формирования, которые попытались удержаться в опорном пункте.

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