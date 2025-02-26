Президент Бразилии заявил, что БРИКС будет искать альтернативные платформы для платежей

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что объединение БРИКС под председательством его страны намерено искать альтернативные платформы для проведения платежей между странами, входящими в блок.
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