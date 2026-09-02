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Регионы России

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Раненый лось со сломанной ногой застрял в отбойнике на Киевском шоссе в Москве

Раненый лось со сломанной ногой застрял в отбойнике на Киевском шоссе в Москве

На 23-м километре Киевского шоссе в районе станции метро «Саларьево» в Москве обнаружили раненого лося со сломанной задней левой ногой, застрявшего между отбойниками.

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