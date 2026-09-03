В Нижегородской области проводят уроки «День Победы над Японией»

3 сентября, в День завершения Второй мировой войны, в Нижегородской области активисты регионального отделения «Волонтеров Победы» при поддержке правительства региона проводят всероссийские уроки «День Победы над милитаристской Японией».
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