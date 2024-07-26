Игры под знаком свастики Берлинский стадион во время проведения Олимпийских игр Олимпийские игры – это те короткие периоды, когда спортсмены со всех стран мира собираются вместе, чтобы прославить атлетизм, упорство и силу воли, а главный устроитель и координатор этих состязаний – Международный олимпийский комитет (МОК) старается всячески содействовать спортивным соревнованиям без какой-либо предвзятости и неравенства, в духе дружбы, взаимопонимания, солидарности, честной игры и доверия.