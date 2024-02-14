Россияне стали активнее учить языки стран СНГ. Импульсом стал параллельный импорт и релокация. Как пишут Ведомости, за последние три года больше всего среди россиян вырос спрос на репетиторов по армянскому языку – 50%, казахскому – 44%, грузинскому – 41%, азербайджанскому – 30% и белорусскому – 25%.