Орбан придумал, как Трамп сможет не платить Украине — Politico

Способ помочь кандидату от республиканской партии Дональду Трампу уклониться от помощи Украине на $50 млрд в случае победы политика на президентских выборах в США придумал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает 14 октября газета Politico.
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