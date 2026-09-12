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За рулем

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Параллельный импорт умирает? Как бы не так!

Параллельный импорт умирает? Как бы не так!

Более половины (59%) от всех ввезенных в РФ новых легковушек в августе – это альтернативные поставки в обход официальных импортеров.

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