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Как мужчины притворяются «девочками». Часто успешнее, чем сами девочки

Как мужчины притворяются «девочками». Часто успешнее, чем сами девочки

Девочка: просит своего парня открыть банку огурцов потому, что не умеет сама Девушка: открывает банку сама Женщина: просит мужчину открыть банку огурцов, чтобы он почувствовал свою значимость Народное творчество Знаете, я неоднократно слышала такие шутки про «девочек».

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