После встречи с Путиным президент РАН Сергеев высказал журналистам своё мнение ​о текущей ситуации​

Президент РАН Александр Сергеев, как и Папа Римский, за мир во всем мире, и в Академии в частности. Он, заступившись за ученых, пострадавших за "гражданскую позицию", одновременно призвал их сидеть тихо и против власти не выступать.
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