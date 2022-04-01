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После встречи с Путиным президент РАН Сергеев высказал журналистам своё мнение ​о текущей ситуации​

После встречи с Путиным президент РАН Сергеев высказал журналистам своё мнение ​о текущей ситуации​

Президент РАН Александр Сергеев, как и Папа Римский, за мир во всем мире, и в Академии в частности. Он, заступившись за ученых, пострадавших за "гражданскую позицию", одновременно призвал их сидеть тихо и против власти не выступать.

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