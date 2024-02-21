С 1 марта 2025 года в России вступает в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов. Эта мера направлена на защиту граждан от мошеннических действий и помощь в осознанном подходе к кредитным обязательствам.
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