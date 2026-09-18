Спасти исторический облик: в Иркутске инвесторы восстановили 28 старинных зданий при поддержке АРПИ

В Иркутске подвели итоги многолетней работы по восстановлению объектов культурного наследия. За 13 лет при содействии АО «Агентство развития памятников Иркутска» (АРПИ) вторую жизнь получили 28 старинных зданий.
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