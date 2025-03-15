«Приехали маму с днем рождения поздравить, а она нас за дверь выставила!» — негодует Юлия — У мамы был день рождения, в рабочий день, она не хотела отмечать, но мы решили купить тортик, заехать все вместе: я, муж, дочка – и просто поздравить по-семейному, – рассказывает тридцатидвухлетняя Юлия.