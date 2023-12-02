РИАМО
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАМО

62 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Не стоит так остро реагировать на приматов, пока вне клети зоопарка. Это банальная небрежностьСтолтенберг: глав...
  • Mikhail Stepanov
    Лживая падаль!Столтенберг: глав...
  • leonid
    Сам малюк обречен, но он ещё  не догадывается об этом.   Малюк это baby  по англицки. Он и ведет себя как бэби. Нет у...Глава СБУ Малюк: ...

Имя для малышки‑панды выберут москвичи на «Активном гражданине»

Имя для малышки‑панды выберут москвичи на «Активном гражданине»

РИАМО - 2 дек. Маленькой панде из Московского зоопарка исполнилось 100 дней, вместе с китайскими специалистами было подобрано несколько имен для нее, голосование за лучшее проходит на портале «Активный гражданин», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх