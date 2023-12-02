Имя для малышки‑панды выберут москвичи на «Активном гражданине»

РИАМО - 2 дек. Маленькой панде из Московского зоопарка исполнилось 100 дней, вместе с китайскими специалистами было подобрано несколько имен для нее, голосование за лучшее проходит на портале «Активный гражданин», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.