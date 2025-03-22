О вручении благодарственного письма.

20 марта 2025 года на заседании комиссии по предупреждению правонарушений, способствующих гибели людей от внешних причин в жилищном фонде на территории города Бобруйска, директору УСЗ ´ТЦСОН Первомайского района г.
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