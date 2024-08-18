«Падает посуда, трясутся люстры»: на Камчатке произошло землетрясение и извержение вулкана

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой семь баллов и извержение вулкана. О внезапном опасном природном явлении рассказали в пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, сообщает PRIMPRESS.
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