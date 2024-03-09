Школьника избили и поставили на счетчик: правоохранители проводят проверку

Дмитрий Гурин

А вы как Джеки Чан можете за себя перед озверевшей толпой? Только в фильмах один может победить троих и более. А если они еще и распределяли атаку то не выдюжит и мастер спорта по любым боевым искусствам если не начнет бить на поражение. Если жили в начале 90 и вам было не 5 лет а примерно на 12-15 больше то должны это знать. Синяки и шишки это мелочь, а вот свернутая шея уже серьезно. Нападающие в 90-х могли бы просто убить и убивали (у меня в 89-м на выпускном звонке было 32 однокласника в 99 осталось шестеро и никто не умер от болезни или в ДТП), нынешние звереныши аналогичны прошлым.