В барнаульском парке "Изумрудный" разрисовали огромную стену

На данный момент картина еще не завершена, но уже угадываются черты лица девушки Фестиваль уличной культуры "Связь" в Барнауле / Фото: Аделина Крохина В барнаульском парке "Изумрудный" проходит фестиваль уличной культуры "Связь", на котором художники из городов Сибири и простые барнаульцы разрисовывают огромную стену.