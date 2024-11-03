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Царьград

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Пашинян захотел кинуть Россию, скрыв от армян цену расплаты

Пашинян захотел кинуть Россию, скрыв от армян цену расплаты

Армения захотела получать газ из Азербайджана, забыв о некоторых нюансахВ сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что после подписания мирного договора с Баку республика начнёт получать азербайджанский газ.

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Комментарии
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ВО
Владимир Орлов
Может быть не за кубометр, а за 1000 кубометров?
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11 час.

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