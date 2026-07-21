Аграрии "лягут зимой на боку". Турчак расставил приоритеты на заправках в Горном Алтае

В пределах СФО в Республике Алтай ситуация с бензином далеко не самая плохая, подчеркнул губернатор региона Жители соседних субъектов потребляют почти половину бензина в Республике Алтай, и не все из них — туристы.
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