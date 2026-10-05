Задержаны агенты Киева, помогавшие в организации терактов в двух городах РФ

В Белгородской области и Пермском крае задержали двух человек, которые по заданию украинских спецслужб собирали информацию об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов (ОПК и ТЭК) для дальнейшего совершения терактов, сообщила ФСБ РФ.