Задержаны агенты Киева, помогавшие в организации терактов в двух городах РФ

В Белгородской области и Пермском крае задержали двух человек, которые по заданию украинских спецслужб собирали информацию об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов (ОПК и ТЭК) для дальнейшего совершения терактов, сообщила ФСБ РФ.
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