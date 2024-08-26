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"Мы не готовы": Зеленский выдал планы журналистам из Индии - Киев не остановится

"Мы не готовы": Зеленский выдал планы журналистам из Индии - Киев не остановится

Нелегитимный Владимир Зеленский выдал дальнейшие планы Украины журналистам из Индии. "Мы не готовы": заверил он, дав понять, что Киев не остановится на провокациях, которые ставят крест на мирном урегулировании кризиса.

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