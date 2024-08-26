Нелегитимный Владимир Зеленский выдал дальнейшие планы Украины журналистам из Индии. "Мы не готовы": заверил он, дав понять, что Киев не остановится на провокациях, которые ставят крест на мирном урегулировании кризиса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии