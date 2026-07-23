Преемник Чапаева: чем он поразил людей, которые пришли его арестовывать

Легенды о красных командирах Гражданской войны — это особый жанр народного творчества. Герои тех лет в народной памяти представали не просто военачальниками, а былинными богатырями, которые и в мирное время продолжали сражаться — теперь уже с всесильным НКВД.
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