Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Преемник Чапаева: чем он поразил людей, которые пришли его арестовывать

Легенды о красных командирах Гражданской войны — это особый жанр народного творчества. Герои тех лет в народной памяти представали не просто военачальниками, а былинными богатырями, которые и в мирное время продолжали сражаться — теперь уже с всесильным НКВД.

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