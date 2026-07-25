⛈ Ливни, грозы и шквалистый ветер ожидаются в Крыму Вечером 25 июля, а также ночью и утром 26 июля в регионе прогнозируются дожди, а в южных и восточных районах — очень сильные ливни, грозы.
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⛈ Ливни, грозы и шквалистый ветер ожидаются в Крыму Вечером 25 июля, а также ночью и утром 26 июля в регионе прогнозируются дожди, а в южных и восточных районах — очень сильные ливни, грозы.