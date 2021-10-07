Закон и Порядок

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«Умная обезьяна сидит в стороне»: Путин одной поговоркой разбил надежды США на союз с РФ против Китая

«Умная обезьяна сидит в стороне»: Путин одной поговоркой разбил надежды США на союз с РФ против Китая

США рассчитывают на союз с Россией, чтобы выступить против Китая. Такое мнение выразил американский политолог Марк Кац.

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кормчий
Очень понравилось -американский политолог Марк Кац.
Александр Дементьев
Напрягает только то, что " Умная обезьяна сидит в стороне ПО ЛЮБОМУ ПОВОДУ". ( даже когда решался вопрос присоединения Крыма)
Мельников Александр
Если вы о Китае, не признавшем официально вхождение Крыма в состав РФ, то ему, Китаю сильная Россия не очень то и нужна. Ведь некоторые силы в Китае открыто выступают с непризнанием суверенитета России над Дальним Востоком. А официальные власти совсем не отмежевались от такой позиции части китайского общества.

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