Закон и ПорядокПолитика«Умная обезьяна сидит в стороне»: Путин одной поговоркой разбил надежды США на союз с РФ против Китая США рассчитывают на союз с Россией, чтобы выступить против Китая. Такое мнение выразил американский политолог Марк Кац.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькормчийОчень понравилось -американский политолог Марк Кац.Александр ДементьевНапрягает только то, что " Умная обезьяна сидит в стороне ПО ЛЮБОМУ ПОВОДУ". ( даже когда решался вопрос присоединения Крыма)Мельников АлександрЕсли вы о Китае, не признавшем официально вхождение Крыма в состав РФ, то ему, Китаю сильная Россия не очень то и нужна. Ведь некоторые силы в Китае открыто выступают с непризнанием суверенитета России над Дальним Востоком. А официальные власти совсем не отмежевались от такой позиции части китайского общества.Комментировать
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