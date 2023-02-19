Uspei.com

39 подписчиков

“Второго Горбачева российский народ не допустит”: эксперт Пронько о планах Запада и российской оппозиции

Экономист Юрий Пронько прокомментировал призывы российской оппозиции к дезинтеграции страны. Об этом сообщает информканал “ЦарьГрад”.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх