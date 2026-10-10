RUTUBE: время просмотра контента о единоборствах выросло на 32% за девять месяцев

Суммарное время просмотра россиянами видео в категориях «Боевые искусства», «Бокс» и «Борьба» на RUTUBE в январе-сентябре 2026 года выросло на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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