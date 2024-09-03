Ученые Пермского Политеха разработали новый способ производства долговечного асфальтобетона Мила ЯкобссонУченые из Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали новый способ производства армированного асфальтобетона.
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