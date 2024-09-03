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Ученые Пермского Политеха разработали новый способ производства долговечного асфальтобетона

Ученые Пермского Политеха разработали новый способ производства долговечного асфальтобетона

Ученые Пермского Политеха разработали новый способ производства долговечного асфальтобетона Мила ЯкобссонУченые из Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали новый способ производства армированного асфальтобетона.

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Ч
Чак
Азбест - возбудитель рака у человека. Так заразим всех жителей. Это диверсия.
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