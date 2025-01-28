Российские авиакомпании будут объяснять образование цен на билеты

У каждого перевозчика к сентябрю должны появиться документы с прописанной тарифной политикой У всех российских авиакомпаний к сентябрю этого года должны появиться документы, где прописана тарифная политика.
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